СМИ: В Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141

Как отмечается, 11 марта было зафиксировано два случая использования Украиной БПЛА Ту-141. Так, второй беспилотник упал в Загребе (Хорватия).

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

