СМИ: В Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141

Беспилотник Ту-141 «Стриж», запущенный с территории Украины, упал в пятницу в Крыму в районе города Красноперекопска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

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Как отмечается, 11 марта было зафиксировано два случая использования Украиной БПЛА Ту-141. Так, второй беспилотник упал в Загребе (Хорватия).

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

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Фото: Министерство обороны РФ
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