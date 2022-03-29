Аксенов рассказал о собственности высокопоставленных украинских чиновников в Крыму

Собственность в Республике Крым имеют Президент Украины Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко владеют собственностью в Крыму. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире «Соловьев LIVE».

В Крыму пригрозили изъять собственность Зеленского и украинских олигархов

По его словам, украинские чиновники — «одни из самых дисциплинированных плательщиков», которые вносят все необходимые платежи в бюджет Крыма. Аксенов отметил, что госслужащие из Украины не смогут переоформить собственность; ситуация с имуществом украинских чиновников прорабатывается при участии ФСБ.

«Отношение к ним будет такое, какое они заслуживают», — добавил глава Крыма.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:УкраинаЧиновникиСергей АксеновКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры