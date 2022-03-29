Аксенов рассказал о собственности высокопоставленных украинских чиновников в Крыму

По его словам, украинские чиновники — «одни из самых дисциплинированных плательщиков», которые вносят все необходимые платежи в бюджет Крыма. Аксенов отметил, что госслужащие из Украины не смогут переоформить собственность; ситуация с имуществом украинских чиновников прорабатывается при участии ФСБ.

«Отношение к ним будет такое, какое они заслуживают», — добавил глава Крыма.

