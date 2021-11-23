Адвокат Моргенштерна опасается за жизнь певца после обвинения в продаже наркотиков

Жорин подчеркнул, что подчинённые Бастрыкина могут воспринять слова главы СКР «как призыв к действию». В то же время правозащитник опроверг обвинения певца в торговле запрещёнными веществами в соцсетях.

Ранее Бастрыкин заявил, что репер Моргенштерн занимается продажей наркотиков в социальных сетях. Глава СКР также затронул тему отмены ЕГЭ в России, назвав экзамен «пыткой для молодёжи».

