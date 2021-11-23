Адвокат Моргенштерна опасается за жизнь певца после обвинения в продаже наркотиков

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин опасается давления со стороны правоохранительных органов на своего доверителя, после обвинения певца в торговле наркотиками в Интернете, которое выдвинул председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Жорин подчеркнул, что подчинённые Бастрыкина могут воспринять слова главы СКР «как призыв к действию». В то же время правозащитник опроверг обвинения певца в торговле запрещёнными веществами в соцсетях.

Ранее Бастрыкин заявил, что репер Моргенштерн занимается продажей наркотиков в социальных сетях. Глава СКР также затронул тему отмены ЕГЭ в России, назвав экзамен «пыткой для молодёжи».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр Бастрыкин
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