Рэпера Моргенштерна сняли на видео в Дубае

Российского исполнителя Моргенштерна, который покинул Россию вместе с супругой, сняли на видео, сообщают «Известия».

Запись появилась в Instagram директора рекламного агентства Артема Клюшина, с которым сотрудничает исполнитель. На кадрах рэпер вместе с женой Диларой Зинатуллиной, которая везет его на тележке, предположительно, к зданию аэропорта. При этом девушка громко смеется.

25 ноября российского музыканта Моргенштерна, который тайно покинул Москву со своей супругой, нашли в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае.

Туда рэпер в обществе жены отправился через Белоруссию. В тот же день его заметили в салоне поезда «Ласточка», следовавшего из Москвы в Минск.

