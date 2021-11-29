Рэпера Моргенштерна сняли на видео в Дубае
Российского исполнителя Моргенштерна, который покинул Россию вместе с супругой, сняли на видео, сообщают «Известия».
Запись появилась в Instagram директора рекламного агентства Артема Клюшина, с которым сотрудничает исполнитель. На кадрах рэпер вместе с женой Диларой Зинатуллиной, которая везет его на тележке, предположительно, к зданию аэропорта. При этом девушка громко смеется.
25 ноября российского музыканта Моргенштерна, который тайно покинул Москву со своей супругой, нашли в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае.
Туда рэпер в обществе жены отправился через Белоруссию. В тот же день его заметили в салоне поезда «Ласточка», следовавшего из Москвы в Минск.
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