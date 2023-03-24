СМИ: в Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области
Глава Омской области Александр Бурков может лишиться поста, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Издание ссылается на знакомого с обсуждением собеседника. Информацию подтвердил источник в правительстве.
Собеседники издания оценили вероятность отставки Буркова как высокую. Финальное решение пока не принято.
Президент Владимир Путин 17 марта назначил врио главы Смоленской области Василия Анохина. До этого он руководил департаментом регионального развития правительства России, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Машков получил премию Минобороны в области культуры и искусства
- Пушилин: до полного освобождения Марьинки остался один участок
- Режиссер Калягин: лучшие деятели культуры остались в России
- СМИ: в Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области
- Мюнхенскую «Баварию» возглавил Томас Тухель
- Концерты ДДТ в Петербурге и Москве отложили на неопределенный срок
- «Информационный терроризм»: в Крыму опровергли заявления Киева об «эвакуации» населения
- Исполком УЕФА обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора на Евро-2024
- Посол РФ в Британии: Лондон не откажется от поставок снарядов с ураном Киеву
- Корабль «Союз МС-24» отправится на МКС 15 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru