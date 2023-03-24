СМИ: в Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области

Глава Омской области Александр Бурков может лишиться поста, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Путин назначил члена правительства ЛНР и.о. главы Чукотки

Издание ссылается на знакомого с обсуждением собеседника. Информацию подтвердил источник в правительстве.

Собеседники издания оценили вероятность отставки Буркова как высокую. Финальное решение пока не принято.

Президент Владимир Путин 17 марта назначил врио главы Смоленской области Василия Анохина. До этого он руководил департаментом регионального развития правительства России, передает НСН.

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ФОТО: Пресс- служба правительства Омской области
ТЕГИ:ОтставкаКремльОмская Область

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