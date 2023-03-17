Путин сменил главу Смоленской области

Президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Путин назначил нового замглавы ФСИН

Глава государства в пятницу, 17 марта, провел рабочую встречу с и.о. главы региона. Указ о его назначении последует в ближайшее время, уточнил пресс-секретарь президента.

Анохин руководил департаментом регионального развития правительства России.

Президент 15 марта назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее он занимал пост первого зампреда правительства Луганской республики, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скрин видео
ТЕГИ:РегионыСмоленскВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры