Путин назначил члена правительства ЛНР и.о. главы Чукотки

Путин 15 марта провел встречу с Кузнецовым по видеосвязи. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что вскоре будет готов указ о назначении.

Бойцы Росгвардии обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством и предотвратили диверсию, заявили в пресс-службе ведомства. Найдены гранаты, стрелковое оружие и более 1,7 тысячи патронов, передает НСН.

