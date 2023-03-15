Путин назначил члена правительства ЛНР и.о. главы Чукотки

Президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, занимавшего пост первого зампреда правительства Луганской республики.

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Путин 15 марта провел встречу с Кузнецовым по видеосвязи. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что вскоре будет готов указ о назначении.

Бойцы Росгвардии обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством и предотвратили диверсию, заявили в пресс-службе ведомства. Найдены гранаты, стрелковое оружие и более 1,7 тысячи патронов, передает НСН.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ЛНРЧукоткаВладимир Путин
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