Путин назначил члена правительства ЛНР и.о. главы Чукотки
Президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, занимавшего пост первого зампреда правительства Луганской республики.
Путин 15 марта провел встречу с Кузнецовым по видеосвязи. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что вскоре будет готов указ о назначении.
Бойцы Росгвардии обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством и предотвратили диверсию, заявили в пресс-службе ведомства. Найдены гранаты, стрелковое оружие и более 1,7 тысячи патронов, передает НСН.
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