СМИ: В ФРГ расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»

По данным издания, в январе 2018 представители Горного ведомства города Штральзунд опубликовали на своем сайте разрешение на планирование газопровода. Одна из страниц документа содержала сведения Минобороны ФРГ под грифом «секретно, только для служебного пользования».

Уточняется, что в сеть утекли данные о районах действий и вооружении подводных лодок НАТО. По результатам проверки ответственным лицам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Германии сообщали, что не намерены прекращать расследование диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», которые произошли в сентябре 2022 года. При этом депутат Бундестага, член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Кот заявил, что генпрокуратура ФРГ не предоставляет парламентариям информацию о ходе расследования, напоминает «Радиоточка НСН».

