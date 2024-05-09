Российские и украинские телеканалы подверглись хакерским атакам
Хакеры взломали одну из платформ для трансляции ТВ-каналов. Об этом в своём Telegram-канале заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
По его словам, технические службы работают над устранением проблемы, «эфирное вещание ТВ и радио на территории Крыма осуществляется в обычном режиме».
Как пишет Telegram-канал «Контекст», также были взломаны сети транслирующего ТВ-каналы в Башкирии и Оренбургской области провайдера «Уфанет», и платформы SmartTV в Омской и Иркутской областях. Хакеры запустили на них трансляции роликов, связанных с Украиной, а также заголовки оппозиционных СМИ.
При этом хакерские атаки были зафиксированы и на Украине. Были взломаны спутниковый эфир телеканалов StarLightMedia и «Интер», на которых запустили трансляцию парада Победы в Москве.
Ранее в Латвии вещание нескольких телеканалов компании Balticom было прервано кадрами из Москвы, где проходил парад Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru