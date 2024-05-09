Российские и украинские телеканалы подверглись хакерским атакам

По его словам, технические службы работают над устранением проблемы, «эфирное вещание ТВ и радио на территории Крыма осуществляется в обычном режиме».

Как пишет Telegram-канал «Контекст», также были взломаны сети транслирующего ТВ-каналы в Башкирии и Оренбургской области провайдера «Уфанет», и платформы SmartTV в Омской и Иркутской областях. Хакеры запустили на них трансляции роликов, связанных с Украиной, а также заголовки оппозиционных СМИ.

При этом хакерские атаки были зафиксированы и на Украине. Были взломаны спутниковый эфир телеканалов StarLightMedia и «Интер», на которых запустили трансляцию парада Победы в Москве.

Ранее в Латвии вещание нескольких телеканалов компании Balticom было прервано кадрами из Москвы, где проходил парад Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

