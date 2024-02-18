Путин заявил о готовности РФ запустить нитку «Северного потока» за неделю
Президент Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему готова поставлять газ в Германию. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Путин напомнил, что одна из ниток «Северного потока-2» уцелела после теракта. Он отметил, что Россия готова возобновить поставки газа в Германию за неделю, но Берлин от этого отказывается.
«Здесь вообще никого не надо просить, клянчить, унижаться и руки протягивать», - добавил глава государства.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер назвал Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США причастным к подрыву «Северных потоков», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru