Путин заявил о готовности РФ запустить нитку «Северного потока» за неделю

Президент Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему готова поставлять газ в Германию. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава МИД Венгрии назвал подрыв «Северных потоков» терактом

Путин напомнил, что одна из ниток «Северного потока-2» уцелела после теракта. Он отметил, что Россия готова возобновить поставки газа в Германию за неделю, но Берлин от этого отказывается.

«Здесь вообще никого не надо просить, клянчить, унижаться и руки протягивать», - добавил глава государства.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер назвал Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США причастным к подрыву «Северных потоков», отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2Владимир Путин

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