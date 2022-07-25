СМИ: в Финляндии призвали прекратить выдачу виз россиянам

По данным агентства, данную инициативу готовы поддержать Социал-демократическая партия Финляндии (СДП) и Национальная коалиционная партия (НКП), а также партии «Истинные финны» и «Финляндский центр».

Глава СДП Антти Линдтман заявил, что для рассмотрения этого вопроса «есть достаточные основания». В НКП добавили, что запрет не будет полным, визу смогут оформить россияне, прибывающие в страну на медицинское лечение, владельцы недвижимости в Финляндии, и лица, «посещающие близких родственников».

Ранее исполняющая обязанности премьер-министра, министр по делам ЕС и госсобственности Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что финские власти не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам на фоне конфликта на Украине.

