СМИ: в Финляндии призвали прекратить выдачу виз россиянам
Ведущие партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает агентство STT.
По данным агентства, данную инициативу готовы поддержать Социал-демократическая партия Финляндии (СДП) и Национальная коалиционная партия (НКП), а также партии «Истинные финны» и «Финляндский центр».
Глава СДП Антти Линдтман заявил, что для рассмотрения этого вопроса «есть достаточные основания». В НКП добавили, что запрет не будет полным, визу смогут оформить россияне, прибывающие в страну на медицинское лечение, владельцы недвижимости в Финляндии, и лица, «посещающие близких родственников».
Ранее исполняющая обязанности премьер-министра, министр по делам ЕС и госсобственности Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что финские власти не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам на фоне конфликта на Украине.
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