Финляндия не намерена прекращать выдачу турвиз россиянам

Финляндия не намерена прекращать выдачу туристических виз россиянам на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра республики, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.

Более 5 тысяч человек пересекли Российско-финскую границу с 15 июля

«Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос [выдачу туристических виз в РФ]следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения», — цитирует и.о. премьера РИА Новости.

Туппурайнен подчеркнула, что Хельсинки не готовит отдельных мер по данному вопросу.

Ранее для туристов были отменены COVID-ограничения на поездки в Финляндию, напоминает телеканал «360». С 15 июля россияне могут въехать в страну с туристическими целями, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеВизыФинляндия
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