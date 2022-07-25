Финляндия не намерена прекращать выдачу турвиз россиянам
Финляндия не намерена прекращать выдачу туристических виз россиянам на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра республики, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.
«Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос [выдачу туристических виз в РФ]следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения», — цитирует и.о. премьера РИА Новости.
Туппурайнен подчеркнула, что Хельсинки не готовит отдельных мер по данному вопросу.
Ранее для туристов были отменены COVID-ограничения на поездки в Финляндию, напоминает телеканал «360». С 15 июля россияне могут въехать в страну с туристическими целями, пишет РИА ФАН.
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