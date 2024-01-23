СМИ: В Евросоюзе зашли в тупик в обсуждении новых санкций против России
Члены Евросоюза (ЕС) испытывают сложности в разработке новых санкций против России, поскольку все крупные объекты уже попали под ограничения или недоступны для подобных мер. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
По данным СМИ, отдельные страны ЕС, в том числе Венгрия, выступили против ограничений для российского ядерного сектора. Также не поддерживаются и рестрикции в отношение российского СПГ.
При этом в 13-й пакет ограничений планировали включить российскую алюминиевую продукцию. Стоимость электроэнергии составляет 40% производственных затрат при выплавке алюминия. Новые меры позволят ввести санкции против российской энергетики.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза ненужным. По его словам, предыдущие ограничения больше повлияли на экономику Европы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru