СМИ: В Евросоюзе зашли в тупик в обсуждении новых санкций против России

По данным СМИ, отдельные страны ЕС, в том числе Венгрия, выступили против ограничений для российского ядерного сектора. Также не поддерживаются и рестрикции в отношение российского СПГ.

При этом в 13-й пакет ограничений планировали включить российскую алюминиевую продукцию. Стоимость электроэнергии составляет 40% производственных затрат при выплавке алюминия. Новые меры позволят ввести санкции против российской энергетики.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза ненужным. По его словам, предыдущие ограничения больше повлияли на экономику Европы, передает «Радиоточка НСН».



