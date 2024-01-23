СМИ: В Евросоюзе зашли в тупик в обсуждении новых санкций против России

Члены Евросоюза (ЕС) испытывают сложности в разработке новых санкций против России, поскольку все крупные объекты уже попали под ограничения или недоступны для подобных мер. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.

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По данным СМИ, отдельные страны ЕС, в том числе Венгрия, выступили против ограничений для российского ядерного сектора. Также не поддерживаются и рестрикции в отношение российского СПГ.

При этом в 13-й пакет ограничений планировали включить российскую алюминиевую продукцию. Стоимость электроэнергии составляет 40% производственных затрат при выплавке алюминия. Новые меры позволят ввести санкции против российской энергетики.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза ненужным. По его словам, предыдущие ограничения больше повлияли на экономику Европы, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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