Сийярто: санкции ЕС против России не приблизили ситуацию на Украине к миру

По его словам, также введенные санкции не приблизили ситуацию на Украине к миру. Глава МИД указал, что Венгрия рассматривает конфликт вокруг Украины под специфическим углом, в связи с тем, что в нем гибнут и венгры, так как в бывшей советской республике проживает большая венгерская община, членов которой вербуют в украинскую армию и отправляют на линию фронта.

Как указал дипломат, было поставлено много оружия, но война только затянулась.

Ранее Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

