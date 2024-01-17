Сийярто: санкции ЕС против России не приблизили ситуацию на Украине к миру
Ограничительные меры в отношении России со стороны Евросоюза «не поставили российскую экономику на колени», сообщил изданию Exxpress министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, также введенные санкции не приблизили ситуацию на Украине к миру. Глава МИД указал, что Венгрия рассматривает конфликт вокруг Украины под специфическим углом, в связи с тем, что в нем гибнут и венгры, так как в бывшей советской республике проживает большая венгерская община, членов которой вербуют в украинскую армию и отправляют на линию фронта.
Как указал дипломат, было поставлено много оружия, но война только затянулась.
Ранее Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru