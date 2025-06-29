Трамп пообещал снять санкции с Ирана, если Тегеран будет мирным
29 июня 202517:30
Президент США Дональд Трамп пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет мирным. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, снятие санкций с Ирана возможно, если Тегеран будет вести себя мирно и больше не будет причинять вреда Соединенным Штатам.
Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт переговоры с иранскими властями относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Telegram появился фактчекинг
- МЧС: Более 150 сотрудников МЧС тушат крупный пожар в Крыму
- СМИ: Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
- Трамп пообещал снять санкции с Ирана, если Тегеран будет мирным
- В Москве произошел пожар в ТЦ «Мегаполис»
- СМИ: Самолет из Москвы в Египет задерживается почти на 20 часов
- Сенатор Грэм: Трамп считает, что пришло время новых санкциях против России
- В МВД рассказали о популярных схемах мошенничества через платежные платформы
- Исполнители теракта в «Крокусе» признались, что организатором была Украина
- В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru