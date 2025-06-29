Трамп пообещал снять санкции с Ирана, если Тегеран будет мирным

По словам Трампа, снятие санкций с Ирана возможно, если Тегеран будет вести себя мирно и больше не будет причинять вреда Соединенным Штатам.

Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт переговоры с иранскими властями относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..





