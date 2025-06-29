Пилот «Макларена» Норрис стал победителем Гран-при Австрии «Формулы-1»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке Гран-при Австрии. Вторым по итогам заезда стал его напарник Оскар Пиастри, третьим финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Четвёртым финишировал семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Действующий чемпион и четырёхкратный победитель Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сошёл с трассы на первом круге из-за аварии гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Позже он принёс свои извинения Ферстаппену.
В личном зачёте лидером остаётся Оскар Пиастри, набравший 216 очков. Второе место занимает Ландо Норрис, сокративший отставание от Пиастри до 15 очков. Макс Ферстаппен остался на третьей строчке с 155 баллами. В Кубке конструкторов лидерство сохраняет «Макларен» (417), второе место занимает «Феррари» (210), третье - «Мерседес» (209).
Следующим этапом станет Гран-при Великобритании, который пройдёт 4–6 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru