Пилот «Макларена» Норрис стал победителем Гран-при Австрии «Формулы-1»

Четвёртым финишировал семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Действующий чемпион и четырёхкратный победитель Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сошёл с трассы на первом круге из-за аварии гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Позже он принёс свои извинения Ферстаппену.

В личном зачёте лидером остаётся Оскар Пиастри, набравший 216 очков. Второе место занимает Ландо Норрис, сокративший отставание от Пиастри до 15 очков. Макс Ферстаппен остался на третьей строчке с 155 баллами. В Кубке конструкторов лидерство сохраняет «Макларен» (417), второе место занимает «Феррари» (210), третье - «Мерседес» (209).

Следующим этапом станет Гран-при Великобритании, который пройдёт 4–6 июля.

