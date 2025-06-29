МЧС: Площадь природного пожара в Алуште увеличилась до 5 га
Площадь пожара сухой травы в Алуште возросла до 5 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
По информации МЧС, к тушению пожара привлечены два вертолёта Ми-8. Как сообщили в МЧС, уже выполнено шесть сбросов воды, всего 18 тонн. Из-за сильного ветра и сложного рельефа местности площадь возгорания увеличилась до пяти гектаров. В то же время в МЧС подчеркнули, что дальнейшее распространение огня остановлено, угрозы населенному пункту нет.
В настоящее время силы и средства направлены по всему периметру горения. В тушении задействованы 225 сотрудников и 33 единицы техники.
Ранее сообщалось, что пожар в районе села Лазурное площадью около одного гектара тушат более 150 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru