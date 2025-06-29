СМИ: В Telegram появился фактчекинг

«Код Дурова» обнаружило в Telegram-канале We TON информационный блок «Проверка фактов» (Fact Check) под постом, утверждавшим, что мессенджер Telegram покидает Россию. Под публикацией появился выделенный элемент, оформленный как цитата, в котором указывалось, что основатель мессенджера Павел Дуров не делал таких заявлений. При нажатии на кнопку «Что это?» пользователи получают уведомление, что разъяснение предоставлено администрацией Telegram.

О внедрении функции «Проверка фактов» в бета-версии мессенджера для Android стало известно ещё в мае 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».