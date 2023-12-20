СМИ: Страны ЕС могут признать себя пострадавшими для передачи активов РФ Украине
Западные страны смогут легализовать конфискацию замороженных активов России, если признают себя пострадавшими от боевых действий на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ стран G7.
Подобное решение предложили в США. Конфискованные денежные средства передадут Украине через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Вероятно, признать себя пострадавшими смогут страны, которые ранее оказывали финансовую поддержку Украине, уточняет издание.
В прошлом году около €260 миллиардов активов Центробанка России находились в странах G7, Евросоюза (ЕС) и Австралии. Из них около €210 миллиардов в странах ЕС, также сообщает Financial Times.
Ранее генеральная прокуратура Германия заявила, что хочет изъять российские активы на сумму более €720 миллионов, сообщает «Радиоточка НСН».
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