СМИ: Страны ЕС могут признать себя пострадавшими для передачи активов РФ Украине

Подобное решение предложили в США. Конфискованные денежные средства передадут Украине через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Вероятно, признать себя пострадавшими смогут страны, которые ранее оказывали финансовую поддержку Украине, уточняет издание.

В прошлом году около €260 миллиардов активов Центробанка России находились в странах G7, Евросоюза (ЕС) и Австралии. Из них около €210 миллиардов в странах ЕС, также сообщает Financial Times.

Ранее генеральная прокуратура Германия заявила, что хочет изъять российские активы на сумму более €720 миллионов, сообщает «Радиоточка НСН».

