Трамп по-прежнему хочет присоединить Канаду к США

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимым присоединить Канаду к США. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп сообщил о заморозке торговых переговоров США с Канадой

«Канада должна быть 51-м штатом», - сказал Трамп.

По его мнению, это обосновано полной зависимостью Канады от Соединённых Штатов, в то время как США, как он подчеркнул, не зависят от Канады.

Трамп добавил, что торговые переговоры между США и Канадой приостановлены до тех пор, пока Оттава не пойдёт на уступки в вопросе снижения определённых налогов. В частности, он указал, что канадская сторона взимает 400-процентный сбор на поставляемую в страну американскую сельскохозяйственную продукцию.

Ранее Трамп исключил силовой сценарий присоединения Канады и Гренландии к США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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