Трамп по-прежнему хочет присоединить Канаду к США

«Канада должна быть 51-м штатом», - сказал Трамп.

По его мнению, это обосновано полной зависимостью Канады от Соединённых Штатов, в то время как США, как он подчеркнул, не зависят от Канады.

Трамп добавил, что торговые переговоры между США и Канадой приостановлены до тех пор, пока Оттава не пойдёт на уступки в вопросе снижения определённых налогов. В частности, он указал, что канадская сторона взимает 400-процентный сбор на поставляемую в страну американскую сельскохозяйственную продукцию.

Ранее Трамп исключил силовой сценарий присоединения Канады и Гренландии к США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

