Трамп по-прежнему хочет присоединить Канаду к США
Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимым присоединить Канаду к США. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Канада должна быть 51-м штатом», - сказал Трамп.
По его мнению, это обосновано полной зависимостью Канады от Соединённых Штатов, в то время как США, как он подчеркнул, не зависят от Канады.
Трамп добавил, что торговые переговоры между США и Канадой приостановлены до тех пор, пока Оттава не пойдёт на уступки в вопросе снижения определённых налогов. В частности, он указал, что канадская сторона взимает 400-процентный сбор на поставляемую в страну американскую сельскохозяйственную продукцию.
Ранее Трамп исключил силовой сценарий присоединения Канады и Гренландии к США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская команда BB Team выиграла турнир по Dota 2 PGL Wallachia Season 5
- МО РФ: Над территорией России сбили 3 украинских беспилотника
- Пилот «Макларена» Норрис стал победителем Гран-при Австрии «Формулы-1»
- МЧС: Площадь природного пожара в Алуште увеличилась до 5 га
- Трамп по-прежнему хочет присоединить Канаду к США
- СМИ: В Telegram появился фактчекинг
- МЧС: Более 150 сотрудников МЧС тушат крупный пожар в Крыму
- СМИ: Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
- Трамп пообещал снять санкции с Ирана, если Тегеран будет мирным
- В Москве произошел пожар в ТЦ «Мегаполис»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru