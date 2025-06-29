МЧС: Более 150 сотрудников МЧС тушат крупный пожар в Крыму
Более 150 человек тушат ландшафтный пожар под Алуштой в районе села Лазурное. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
В МЧС сообщили, что тушение пожара осложняется труднодоступной местностью, наличием скального массива и сильным порывистым ветром, достигающим 12 метров в секунду.
Для ликвидации ландшафтного пожара, площадь которого по предварительным данным составляет 1 гектар, привлечены более 151 человека и 21 единица техники, отметили в ведомстве.
На прошлой неделе федеральную трассу Чита—Забайкальск перекрывали из-за сильного лесного пожара в районе поселка Атамановка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru