СМИ: Евросоюз отказался отправить на Украину 200 тысяч западных миротворцев
Отправка на Украину 200 тысяч западных миротворцев является невозможным и нереалистичным требованием президента Украины Владимира Зеленского, сообщила газета The Finacial Times.
«Это намного больше, чем численность войск, принимавших участие в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны», — напомнили авторы материала.
Более того, маловероятно, что западные войска вообще будут направлены на Украину хотя бы в каком-то количестве, подчеркнуло издание.
Ранее Зеленский вновь призвал к оккупации Украины западными войсками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru