СМИ: Евросоюз отказался отправить на Украину 200 тысяч западных миротворцев

Отправка на Украину 200 тысяч западных миротворцев является невозможным и нереалистичным требованием президента Украины Владимира Зеленского, сообщила газета The Finacial Times.

Писториус не исключил отправки миротворцев из Германии на Украину

«Это намного больше, чем численность войск, принимавших участие в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны», — напомнили авторы материала.

Более того, маловероятно, что западные войска вообще будут направлены на Украину хотя бы в каком-то количестве, подчеркнуло издание.

Ранее Зеленский вновь призвал к оккупации Украины западными войсками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаЕвросоюзЗападУкраинаВладимир Зеленский

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