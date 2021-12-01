СМИ: в Европе одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии
Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили уже пятый пакет санкций в отношении Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из государств.
Собеседник агентства уточнил, что новый чёрный список включает около 25 физических и юридических лиц. По информации источника, о новых санкциях планируется объявить 2 декабря.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций против властей Белоруссии, сообщает RT.
Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз ввёл на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признал победу действующего президента. На данный момент под санкциями находятся 166 физических лиц и 15 организаций Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru