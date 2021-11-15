В Белоруссии заявили о жёсткой реакции на новые санкции ЕС

Белоруссия будет принимать самые жёсткие меры в ответ на введение пятого пакта санкций Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в эфире телеканала «Россия-24».

Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска

«Мы защищаем свою независимость и будем готовы пойти на любые, даже самые жесткие меры. Какие они будут, будет решать правительство, которое имеет планы действий на любое развитие ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о введении в действие пятого пакета санкций ЕС против властей Белоруссии. Также Боррель отметил, что теперь санкции будут распространяться и на организаторов трафика мигрантов в ЕС.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Санкции ЕСБелоруссия
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