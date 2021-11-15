В Белоруссии заявили о жёсткой реакции на новые санкции ЕС

«Мы защищаем свою независимость и будем готовы пойти на любые, даже самые жесткие меры. Какие они будут, будет решать правительство, которое имеет планы действий на любое развитие ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о введении в действие пятого пакета санкций ЕС против властей Белоруссии. Также Боррель отметил, что теперь санкции будут распространяться и на организаторов трафика мигрантов в ЕС.

