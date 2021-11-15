В Белоруссии заявили о жёсткой реакции на новые санкции ЕС
Белоруссия будет принимать самые жёсткие меры в ответ на введение пятого пакта санкций Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы защищаем свою независимость и будем готовы пойти на любые, даже самые жесткие меры. Какие они будут, будет решать правительство, которое имеет планы действий на любое развитие ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о введении в действие пятого пакета санкций ЕС против властей Белоруссии. Также Боррель отметил, что теперь санкции будут распространяться и на организаторов трафика мигрантов в ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- В Верховной Раде не будет должности директора по TikTok
- В Белоруссии заявили о жёсткой реакции на новые санкции ЕС
- Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста тренера
- «Нафтогазу» позволили участвовать в сертификации «Северного потока-2»
- НАСА отложило высадку космонавтов на Луну
- «99% переписанных — это не численность»: в Росстате объяснили итоги переписи
- Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы
- «Технология поголовного контроля». В РПЦ оценили повсеместное введение QR-кодов
- СМИ: Индия отменила карантин привитым туристам из России
- Первое чтение законопроектов о QR-кодах в Госдуме намечено на декабрь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru