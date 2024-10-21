СМИ: В Эстонии для защиты от мигрантов могут установить буи с лезвиями
Эстонские власти изучают возможность установки буев с лезвиями вдоль водной границы для борьбы с нелегальной миграцией, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.
Согласно данным, в настоящее время полиция тестирует два возможных решения для защиты границы. Первый вариант предусматривает установку цепи из буев. Отмечается, что при попытке преодолеть такое препятствие от лодки «мало что останется».
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Сообщается, что другая возможная опция – это установленный на понтонах плавучий забор. По данным телерадиокомпании, департамент полиции и погранохраны выделит миллион евро на пилотный проект, который должен будет идти три года. Установка заграждений начнется в 2025 году, в первую очередь их планируется выставить там, где границу пересечь легче всего, подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что так называемые «гражданские патрули» для «защиты жителей от мигрантов» появились в Польше. Это группы молодых людей, которые организуются, чтобы защитить свои местные общины от якобы угрозы со стороны мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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