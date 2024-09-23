СМИ: В Польше для защиты от мигрантов создали гражданские патрули
Так называемые «гражданские патрули» для «защиты жителей от мигрантов» появились в Польше, сообщило издание Krytyka polityczna.
Согласно данным, «гражданские патрули» появились в городах Курник, Костян, Шрем, Сьрода Велькопольская и Занемысль. Отмечается, что это группы молодых людей, которые организуются, чтобы «защитить» свои местные общины от якобы угрозы со стороны мигрантов.
Газета указала, что толчком к организации таких «патрулей» стала недавняя стычка между группой жителей Польши и группой мигрантов-выходцев из Латинской Америки, которая произошла на пляже на Гжымиславском озере в Шреме.
Издание The Warsaw указало, что в Варшаве «гражданский патруль», насчитывающий порядка 40 участников, был замечен на прошедших выходных.
Ранее Польша продлила на 90 дней действие буферной зоны на границе с Белоруссией. Тогда в польском МВД заявили, что за время действия зоны с июня количество попыток незаконного пересечения границы сократилось на 64%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru