СМИ: В ЕС считают, что сейчас не время для заморозки конфликта на Украине
Говорить о прекращении огня и заморозке конфликта на Украине в настоящее время неприемлемо. Об этом со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что в данный момент «ситуация остаётся крайне несправедливой», и её заморозка нарушила бы территориальную целостность Украины.
«Устойчивого урегулирования не будет, если оно не основано на территориальной целостности Украины», - подчеркнул он.
Ранее источники агентства Reuters заявили, что президент РФ Владимир Путин готов заморозить конфликт в Украине, но при условии фиксации положения сторон на нынешней линии боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru