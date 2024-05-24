СМИ: В ЕС считают, что сейчас не время для заморозки конфликта на Украине

Собеседник агентства отметил, что в данный момент «ситуация остаётся крайне несправедливой», и её заморозка нарушила бы территориальную целостность Украины.

«Устойчивого урегулирования не будет, если оно не основано на территориальной целостности Украины», - подчеркнул он.

Ранее источники агентства Reuters заявили, что президент РФ Владимир Путин готов заморозить конфликт в Украине, но при условии фиксации положения сторон на нынешней линии боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

