СМИ: в ЕС могут ввести запрет на импорт алмазов из России
В новый пакет санкций ЕС против России может войти запрет на импорт алмазов и некоторых металлов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источник в Брюсселе.
По его словам, при утверждении нового пакета ограничений встаёт всё тот же вопрос, что и при утверждении прежних – преодоление разногласий внутри Евросоюза.
Как отмечается, новые санкции могут также затронуть и Белоруссию.
«Кроме того, Евросоюз сейчас нацелен на то, чтобы устранить пробелы и недостатки предыдущих пакетов санкций», - добавил источник.
Ранее по данным СМИ, ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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