СМИ: в ЕС могут ввести запрет на импорт алмазов из России

В новый пакет санкций ЕС против России может войти запрет на импорт алмазов и некоторых металлов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источник в Брюсселе.

По его словам, при утверждении нового пакета ограничений встаёт всё тот же вопрос, что и при утверждении прежних – преодоление разногласий внутри Евросоюза.

Объем отечественного экспорта существенно снизился из-за антироссийских санкций

Как отмечается, новые санкции могут также затронуть и Белоруссию.

«Кроме того, Евросоюз сейчас нацелен на то, чтобы устранить пробелы и недостатки предыдущих пакетов санкций», - добавил источник.

Ранее по данным СМИ, ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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