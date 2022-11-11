СМИ: в ЕС могут ввести запрет на импорт алмазов из России

В новый пакет санкций ЕС против России может войти запрет на импорт алмазов и некоторых металлов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источник в Брюсселе.

По его словам, при утверждении нового пакета ограничений встаёт всё тот же вопрос, что и при утверждении прежних – преодоление разногласий внутри Евросоюза.