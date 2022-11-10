Объем отечественного экспорта существенно снизился из-за антироссийских санкций
Вследствие введения антироссийских санкций убытки двадцати основных отраслей несырьевого неэнергетического российского экспорта составят $25,7 млрд в текущем году. Экспорт снизится на 19% по сравнению с показателями 2021 года. Об этом, сославшись на презентацию «Технологий доверия» (бывшая PwC в России), сообщило издание РБК.
По данным издания, примерно 80% прямых убытков приходится на экспорт в ЕС, 11% — на поставки в Украину, 10% — на Великобританию. В презентации указано, что экспорт ключевых несырьевых отраслей к концу десятилетия будет переориентирован на другие рынки.
Предполагается, что существенный объем выпадающих доходов будет компенсирован за счет экспорта в страны СНГ и на Ближний Восток (в Турцию и Иран). Экспорт некоторых товаров будет перенаправлен в Азию и Латинскую Америку.
Аналитики подчеркивают, что для возобновления экспортных поставок следует развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, создать новую схему деловых расчетов, также нужна помощь со стороны властей в переходе на новые рынки сбыта.
Ранее стало известно, что ООН пообещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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