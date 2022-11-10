Объем отечественного экспорта существенно снизился из-за антироссийских санкций

По данным издания, примерно 80% прямых убытков приходится на экспорт в ЕС, 11% — на поставки в Украину, 10% — на Великобританию. В презентации указано, что экспорт ключевых несырьевых отраслей к концу десятилетия будет переориентирован на другие рынки.

Предполагается, что существенный объем выпадающих доходов будет компенсирован за счет экспорта в страны СНГ и на Ближний Восток (в Турцию и Иран). Экспорт некоторых товаров будет перенаправлен в Азию и Латинскую Америку.

Аналитики подчеркивают, что для возобновления экспортных поставок следует развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, создать новую схему деловых расчетов, также нужна помощь со стороны властей в переходе на новые рынки сбыта.

Ранее стало известно, что ООН пообещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

