СМИ: В ЕС предложили запретить экспорт предметов роскоши в Россию
Финляндия и Швеция предложили включить в 20-й пакет санкций запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Об этом пишет Euractiv.
По информации издания, уже действует запрет на ввоз товаров класса люкс стоимостью выше 300 евро, однако продукция многих европейских брендов, в том числе Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, «по-прежнему продаются в России, хотя и с большой наценкой».
«Многие товары реэкспортируются в РФ из Китая, Турции и других третьих стран», - говорится в публикации.
Отмечается, что ЕС может представить новый пакет санкций против России к 24 февраля. В него также предлагается включить запрет на техобслуживание российских нефтяных танкеров и сокращение европейских квот на импорт удобрений из РФ.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что посредством санкций Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Публичный реестр злостных неплательщиков алиментов заработал на «Госуслугах»
- Пойдут лесом: В Госдуме не верят в спасение российских заповедников
- В Госдуме назвали ЧП в роддоме в Новокузнецке преступлением против страны
- СМИ: В ЕС предложили запретить экспорт предметов роскоши в Россию
- Жительницы Новокузнецка рассказали о жестокости врачей роддома, где умерли 9 младенцев
- Пик не пройден? Группе «Ленинград» исполнилось 29 лет
- Володин назвал приоритеты для Госдумы
- Полмиллиона рублей в час: Почему в регионах не хватает спасательных вертолетов
- Путин назначил нового посла России в Мавритании
- Армия РФ нанесла массированный удар по ВПК Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru