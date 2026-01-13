СМИ: В ЕС предложили запретить экспорт предметов роскоши в Россию

По информации издания, уже действует запрет на ввоз товаров класса люкс стоимостью выше 300 евро, однако продукция многих европейских брендов, в том числе Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, «по-прежнему продаются в России, хотя и с большой наценкой».

«Многие товары реэкспортируются в РФ из Китая, Турции и других третьих стран», - говорится в публикации.

Отмечается, что ЕС может представить новый пакет санкций против России к 24 февраля. В него также предлагается включить запрет на техобслуживание российских нефтяных танкеров и сокращение европейских квот на импорт удобрений из РФ.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что посредством санкций Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

