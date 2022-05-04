Раскрыты подробности новых санкций ЕС в отношении России

Европейский союз согласовывает шестой пакет санкций в отношении России, который может ограничить закупки нефти из России на полгода, сообщают «Известия».

СМИ: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго Евросоюза на российскую нефть

Ограничительные меры против Москвы также могут подразумевать прекращение импорта нефтепродуктов и отключение от системы платежей SWIFT перечня российских банков, пишет The Wall Street Journail.

Как сообщалось, в список исключений попадут Словакия и Венгрия, которым разрешать закупать у России нефть до 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕС
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