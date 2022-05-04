Раскрыты подробности новых санкций ЕС в отношении России
4 мая 202204:03
Европейский союз согласовывает шестой пакет санкций в отношении России, который может ограничить закупки нефти из России на полгода, сообщают «Известия».
Ограничительные меры против Москвы также могут подразумевать прекращение импорта нефтепродуктов и отключение от системы платежей SWIFT перечня российских банков, пишет The Wall Street Journail.
Как сообщалось, в список исключений попадут Словакия и Венгрия, которым разрешать закупать у России нефть до 2023 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru