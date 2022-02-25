СМИ: В Чехии закрылись все отделения Сбербанка
25 февраля 202216:44
25 февраля в Чехии закрылись все 25 офисом банка Sberbank CZ. Об этом сообщает Чешское телевидение.
Отмечается, что банк входит в группу Sberbank Europe.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что из-за российской военной операции на Украине республика временно прекращает выдачу виз и временных видов на жительство россиянам.
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25 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru