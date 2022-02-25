СМИ: В Чехии закрылись все отделения Сбербанка

Военные РФ заблокировали Чернигов и высадили десант в пригороде Киева Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров Песков заявил, что россияне могут иметь разные мнения о спецоперации на Украине Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации приграничного поселка Сбер, ВТБ, Альфа-банк и «Открытие» не ограничат снятие наличных