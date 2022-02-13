СМИ: В Алма-Ате около 300 человек участвуют в акция в память о жертвах январских беспорядков

Участники начали митинг с молитвы. Затем выступили активисты. У собравшихся в руках -фотографии погибших в ходе январских событий и плакаты с их именами. Участники выкрикивают лозунги и призывы освободить незаконно задержанных во время беспорядков.

Лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай также присоединился к митингующим.

На площади Революции дежурят две патрульных машины полиции и бригада скорой помощи. По данным очевидцев, наблюдаются и с мобильным интернетом на площади.

В субботу, 12 января на оперативном совещании Совета безопасности президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили, что в Казахстане расследуют 3024 уголовных дела, 177 дел - по массовым беспорядкам и актам терроризма. Об этом заявил генпрокурор Гизат Нурдаулетов.

