СМИ: В Алма-Ате около 300 человек участвуют в акция в память о жертвах январских беспорядков

Около 300 человек вышли на площадь Республики к 12:00 по местному времени (09:00 по Москве) на несанкционированную властями акцию в память о погибших в январских беспорядках. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Участники начали митинг с молитвы. Затем выступили активисты. У собравшихся в руках -фотографии погибших в ходе январских событий и плакаты с их именами. Участники выкрикивают лозунги и призывы освободить незаконно задержанных во время беспорядков.

Лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай также присоединился к митингующим.

На площади Революции дежурят две патрульных машины полиции и бригада скорой помощи. По данным очевидцев, наблюдаются и с мобильным интернетом на площади.

В субботу, 12 января на оперативном совещании Совета безопасности президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили, что в Казахстане расследуют 3024 уголовных дела, 177 дел - по массовым беспорядкам и актам терроризма. Об этом заявил генпрокурор Гизат Нурдаулетов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиНесанкционированный МитингКазахстан
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