«Дикого Армана» обвинили в похищение 24 человек при беспорядках в Казахстане
Вооруженные боевики группировки криминального авторитета Армана Джумагельдиева (известен в криминальных кругах как «Дикий Арман») во время беспорядков в Казахста непохитили и удерживали не менее 24 человек, один из которых умер. Такую версию озвучил руководитель республиканской службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров.
По данным Генпрокуратуры, бандиты избивали похищенных людей. Боевики также отобрали табельное оружие у сотрудника полиции, которого до этого жестоко избили в 12 городской больнице Алма-Аты.
МВД Казахстана 7 января сообщило о задержании в крупнейшем городе республики Джумагельдиев и пятерых его подельников. Криминальный авторитет проходит обвиняемым по двум делам - о незаконном хранении огнестрельного оружия и о массовых беспорядках.
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