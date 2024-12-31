СМИ: В 2025 году Украина заключит мирное соглашение с РФ и откажется от ряда земель
В 2025 году украинские власти заключат мирное соглашение с Россией, отказавшись от ряда территорий. Такой прогноз опубликовало британское издание «Financial Times».
Авторы статьи предположили, что в наступающем году президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на фактический контроль РФ над землями, которые она занимает в настоящее время.
«С некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США», - говорится в публикации.
При этом, по данным источника, вступление Украины в НАТО будет заморожено.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что после официального вступления в должность в конце января президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным, что будет означать приближение переговоров по Украине, и почти все страны ЕС поддержат отказ Киева от ряда территорий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru