СМИ: В 2025 году Украина заключит мирное соглашение с РФ и откажется от ряда земель

В 2025 году украинские власти заключат мирное соглашение с Россией, отказавшись от ряда территорий. Такой прогноз опубликовало британское издание «Financial Times».

Авторы статьи предположили, что в наступающем году президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на фактический контроль РФ над землями, которые она занимает в настоящее время.

«С некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США», - говорится в публикации.