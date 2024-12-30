Лавров: РФ не будет участвовать в «саммите мира» по Украине
Россия не собирается участвовать в «саммите мира» по Украине, даже если ее пригласят на это мероприятие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел России подчеркнул, что в Кремле уже перестали отслеживать заявления президента Украины Владимира Зеленского. Лавров также отметил, что Москва «верит фактам, а не заявлениям».
«Особенно когда это касается киевского режима», - сказал он.
Первый саммит по урегулированию украинского конфликта состоялся летом 2024 года в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 страны и восьми организаций. России на это мероприятие не прислали приглашение.
Ранее Сергей Лавров заявил, что США должны сделать первый шаг для восстановления отношений с РФ, передает RT.
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