СМИ узнали причину отказа Зеленского ехать в Эр-Рияд

Президент Украины Владимир Зеленский отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не признавать состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры российской и американской делегаций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Накануне Зеленский связывал перенос визита в Эр-Рияд 19 февраля на 10 марта с тем, что для Киева встреча групп переговорщиков Москвы и Вашингтона стала сюрпризом. Он отметил, что Киев не пригласили на диалог.