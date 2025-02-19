СМИ узнали причину отказа Зеленского ехать в Эр-Рияд
Президент Украины Владимир Зеленский отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не признавать состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры российской и американской делегаций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Накануне Зеленский связывал перенос визита в Эр-Рияд 19 февраля на 10 марта с тем, что для Киева встреча групп переговорщиков Москвы и Вашингтона стала сюрпризом. Он отметил, что Киев не пригласили на диалог.
Переговоры делегаций России и США состоялись в столице Саудовский Аравии 18 февраля. Стороны договорились начать восстановление двусторонних отношений и продолжить переговоры по решению российско-украинского конфликта.
Зеленский в связи с этим заявил, что у него складывается впечатление, что Россия и США обсуждают ультиматум Москвы, который российский президент Владимир Путин поставил в 2022 году.
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