СМИ узнали об отказе Израиля от встречи с Зеленским

Отмечается, что Зеленский хотел посетить Израиль с Блинкеном в «знак солидарности», однако власти Израиля отказали ему во встрече.

Госсекретарь США прибыл ранее утром в Иерусалим на встречу с представителями израильских властей. Предыдущий раз он приезжал в страну неделей ранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

