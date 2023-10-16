СМИ узнали об отказе Израиля от встречи с Зеленским

Израиль отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который предложил прилететь в страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявив, что сейчас не подходящее для подобных визитов время. Об этом пишет издание Ynet со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Зеленский хотел посетить Израиль с Блинкеном в «знак солидарности», однако власти Израиля отказали ему во встрече.

Госсекретарь США прибыл ранее утром в Иерусалим на встречу с представителями израильских властей. Предыдущий раз он приезжал в страну неделей ранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаВладимир Зеленский

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