СМИ узнали о желании Индии ускорить получение С-400

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх прибыл в России на переговоры по вопросу поставок российских зенитных ракетных систем С-400. По информации агентства Bloomberg, Индия хочет получить их в более короткие сроки, чем планировалось изначально, из-за обострения на границей с Китаем.

Пограничный спор Индии и Китая привел к боевым действиям

Как отмечает ТАСС, нынешние договорённости подразумевают, что Индия получит С-400 в декабре 2021 года.

Индия также заинтересована в приобретении российских истребителей МиГ-29 и СУ-30МКИ, говорится в материале. Сингх и его российский коллега Сергей Шойгу, как ожидается, также обсудят закупки деталей и запчастей для военной техники российского производства, поставленной в Индию.

В начале мая на союзной территории Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими, в ходе которых с каждой стороны были ранены более 100 человек. В ночь на 16 июня в Ладакхе произошёл новый инцидент, в результате которого обе стороны потеряли убитыми десятки солдат.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:С-400Сергей ШойгуИндия
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