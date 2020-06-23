СМИ узнали о желании Индии ускорить получение С-400

Как отмечает ТАСС, нынешние договорённости подразумевают, что Индия получит С-400 в декабре 2021 года.

Индия также заинтересована в приобретении российских истребителей МиГ-29 и СУ-30МКИ, говорится в материале. Сингх и его российский коллега Сергей Шойгу, как ожидается, также обсудят закупки деталей и запчастей для военной техники российского производства, поставленной в Индию.

В начале мая на союзной территории Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими, в ходе которых с каждой стороны были ранены более 100 человек. В ночь на 16 июня в Ладакхе произошёл новый инцидент, в результате которого обе стороны потеряли убитыми десятки солдат.

