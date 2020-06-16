Пограничный спор Индии и Китая привел к боевым действиям
Китайские и индийские военные начали стрелять друг в друга в районе Ладакха — спорном участке, принадлежность которого оспаривают обе страны. В результате погибли двое индийских солдат и один офицер.
Бой начался в долине Галван. Пекин обвинил Дели в том, что индийские солдаты пересекли пограничную линию, после чего китайцы открыли огонь на поражение. В свою очередь индийские СМИ сообщают, что среди китайских военных есть раненые, отмечает Газета.ру
Отметим, что это не первое боестолкновение между странами за последнее время. В начале мая произошли стычки в районе высокогорного озера Пангонг, после чего Пекин и Дели начали перебрасывать войска в границе, передает RT.
В настоящее время высокопоставленные офицеры с обеих сторон ведут переговоры для стабилизации обстановки.
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