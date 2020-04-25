СМИ узнали о срыве саммита G20 из-за ссоры США и Китая

Ссора произошла из-за позиции относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет «Газета.ру». Американцы ранее объявили о решении временно прекратить взносы в ВОЗ и теперь настаивают, чтобы организация отчиталась за свои действия по борьбе со вспышкой COVID-19 на ранней стадии. Китай категорически отказался обсуждать предложения Вашингтона по расследованию в отношении ВОЗ, говорится в материале.

Конференция ещё может состояться, если стороны сумеют договорится по формулировкам вопросов к ВОЗ, говорят источники.

