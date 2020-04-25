СМИ узнали о срыве саммита G20 из-за ссоры США и Китая
Второй дистанционный саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) сорвался в последнюю минуту из-за разногласий между США и Китаем, сообщило издание South China Morning Post. В видеоконференции должны были участвовать председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп.
Ссора произошла из-за позиции относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет «Газета.ру». Американцы ранее объявили о решении временно прекратить взносы в ВОЗ и теперь настаивают, чтобы организация отчиталась за свои действия по борьбе со вспышкой COVID-19 на ранней стадии. Китай категорически отказался обсуждать предложения Вашингтона по расследованию в отношении ВОЗ, говорится в материале.
Конференция ещё может состояться, если стороны сумеют договорится по формулировкам вопросов к ВОЗ, говорят источники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru