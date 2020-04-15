Россия резко раскритиковала США в ООН из-за ВОЗ

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Евгений Гатилов подверг резкой критике решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Упрекать ВОЗ в том, что некоторые страны упорно не хотели прислушаться к ее предупреждениям и рекомендациям, некорректно», - сказал дипломат. При этом Гатилов напомнил, что США являются крупнейшими наплательщиками в бюджет ВОЗ — их долг на данный момент составляет 200 миллионов долларов.

ВОЗ признала коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа

Также Гатилов обвинил США в попытке развала международных организаций, неугодных Вашингтону.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ до тех пор, пока не будут расследованы «ошибки в реагировании» и умалчивание правды о распространении коронавируса. В Белом дома ВОЗ обвинили в том, что организация не довела вовремя правдивую информацию о COVID-19 до сведения мировой общественности.

Трамп добавил, что США выделяли ВОЗ 500 млн долларов ежегодно, тогда как Китай — только 40 млн, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:КоронавирусВОЗООНСША