Россия резко раскритиковала США в ООН из-за ВОЗ
Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Евгений Гатилов подверг резкой критике решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Упрекать ВОЗ в том, что некоторые страны упорно не хотели прислушаться к ее предупреждениям и рекомендациям, некорректно», - сказал дипломат. При этом Гатилов напомнил, что США являются крупнейшими наплательщиками в бюджет ВОЗ — их долг на данный момент составляет 200 миллионов долларов.
Также Гатилов обвинил США в попытке развала международных организаций, неугодных Вашингтону.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ до тех пор, пока не будут расследованы «ошибки в реагировании» и умалчивание правды о распространении коронавируса. В Белом дома ВОЗ обвинили в том, что организация не довела вовремя правдивую информацию о COVID-19 до сведения мировой общественности.
Трамп добавил, что США выделяли ВОЗ 500 млн долларов ежегодно, тогда как Китай — только 40 млн, сообщает «Свободная пресса».
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