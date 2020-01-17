СМИ узнали, кто не войдёт в правительство Мишустина
Заместители председателя правительства Дмитрия Медведева Ольга Голодец и Константин Чуйченко, которые сейчас исполняют обязанности, не войдут в новый состав кабинета министров Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники во властных структурах.
По их данным, еще одна и.о. вице-премьера Татьяна Голикова, скорее всего, сохранит свои позиции в правительстве, она продолжит отвечать за социальную политику. В составе второго правительства Медведева Голодец курировала культуру и спорт, Чуйченко возглавлял аппарат кабинета министров.
Ранее также появились сообщения, не подтверждённые официально, что первым вице-премьером вместо Антона Силуанова может стать помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
А на его должность перейдёт нынешний глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Ранее сегодня Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев провели встречу с членами кабинета министров, сообщает телеканал «МИР 24». Сначала бывший и новый премьеры больше часа беседовали с глазу на глаз. Затем они прошли на беседу с исполняющими обязанности членами правительства в полном составе.
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