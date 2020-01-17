СМИ узнали, кто не войдёт в правительство Мишустина

Заместители председателя правительства Дмитрия Медведева Ольга Голодец и Константин Чуйченко, которые сейчас исполняют обязанности, не войдут в новый состав кабинета министров Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники во властных структурах.

По их данным, еще одна и.о. вице-премьера Татьяна Голикова, скорее всего, сохранит свои позиции в правительстве, она продолжит отвечать за социальную политику. В составе второго правительства Медведева Голодец курировала культуру и спорт, Чуйченко возглавлял аппарат кабинета министров.