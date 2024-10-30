СМИ: Южная Корея не рассматривает возможность прямых поставок снарядов Украине
Разговоры о том, что Южная Корея рассматривает возможность поставки Украине 155-мм снарядов, не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя офиса президента страны сообщает агентство Ньюс уан.
По словам чиновника, если такой вопрос всё же будет обсуждаться, то, в первую очередь, «было бы логично поднимать вопрос оборонительных вооружений».
Также источник агентства указал, что «решающим критерием», который может изменить позицию Сеула, будет участием военных КНДР в боевых действиях на Украине.
Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что передача Сеулом летального оружия Украине не изменили бы исход спецоперации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru