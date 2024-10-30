СМИ: Южная Корея не рассматривает возможность прямых поставок снарядов Украине

По словам чиновника, если такой вопрос всё же будет обсуждаться, то, в первую очередь, «было бы логично поднимать вопрос оборонительных вооружений».

Также источник агентства указал, что «решающим критерием», который может изменить позицию Сеула, будет участием военных КНДР в боевых действиях на Украине.

Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что передача Сеулом летального оружия Украине не изменили бы исход спецоперации, сообщает RT.

