Совбез ООН обсудит возможную отправку северокорейских военных в Россию

Совет Безопасности (СБ) ООН обсудит 30 октября якобы возможную отправку северокорейских военных в Россию, заявили Швейцарии, передает РИА Новости.

Уточняется, что мероприятие состоится по запросу Киева. Решение о проведении заседания поддержала Великобритания, Южная Корея, Япония, а также Мальта.

«Честная игра»: Путин не стал опровергать отправку военных КНДР в Россию

Обвинения в адрес Северной Кореи об отправке военных в Россию – «грязные маневры» США и союзников Вашингтона. Об этом ранее заявил первый секретарь миссии республики при ООН Ил Ха Ким на неформальной встрече Совета безопасности ООН.

Ил Ха Ким отметил, что Штаты и их партнеры нацелены «замаскировать» свои преступления и спровоцировать затягивание конфликта на Украине, поставляя Киеву всех виды запрещенного международным правом летального оружия.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, назвал спутниковые снимки «серьезной вещью», при этом отметив, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:УкраинаСовбез ООНКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры