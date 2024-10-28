Совбез ООН обсудит возможную отправку северокорейских военных в Россию

Обвинения в адрес Северной Кореи об отправке военных в Россию – «грязные маневры» США и союзников Вашингтона. Об этом ранее заявил первый секретарь миссии республики при ООН Ил Ха Ким на неформальной встрече Совета безопасности ООН.

Ил Ха Ким отметил, что Штаты и их партнеры нацелены «замаскировать» свои преступления и спровоцировать затягивание конфликта на Украине, поставляя Киеву всех виды запрещенного международным правом летального оружия.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, назвал спутниковые снимки «серьезной вещью», при этом отметив, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт, передает «Радиоточка НСН».

