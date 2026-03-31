Экс-замглаву Курской области предложили оштрафовать за хищения при возведении фортификаций

Второй подсудимый, местный житель Дмитрий Шубин, может лишиться свободы на девять лет и заплатить штраф в 388,5 млн руб. Таково предложение гособвинителя.

Дедов вину признал. По его словам, предприниматели приносили ему деньги в качестве благодарности. Судебное решение по его делу и делу Шубина будет уже четвертым приговором, вынесенным за коррупцию в ходе строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Контроль за строительством фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области осуществляли бывший первый заместитель губернатора региона Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов, курировавший строительный блок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

