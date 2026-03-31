Экс-замглаву Курской области предложили оштрафовать за хищения при возведении фортификаций
Обвинение запросило для бывшего заместителя главы Курской области Алексея Дедова, получавшего миллионные взятки от подрядчиков по госконтрактам, 19 лет колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона рублей, сообщает «Коммерсант».
Второй подсудимый, местный житель Дмитрий Шубин, может лишиться свободы на девять лет и заплатить штраф в 388,5 млн руб. Таково предложение гособвинителя.
Дедов вину признал. По его словам, предприниматели приносили ему деньги в качестве благодарности. Судебное решение по его делу и делу Шубина будет уже четвертым приговором, вынесенным за коррупцию в ходе строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.
Контроль за строительством фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области осуществляли бывший первый заместитель губернатора региона Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов, курировавший строительный блок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Санкт-Петербург оказался самым депрессивным городом России
- СМИ: Строительство курорта «Архыз» подорожало вдвое
- МИД РФ: Нефть не будет поставляться в страны, поддерживающие «потолок» цен
- На часах Путина заметили надпись «Сделано в России»
- Экс-замглаву Курской области предложили оштрафовать за хищения при возведении фортификаций
- СМИ: Доля использующих VPN россиян выросла до 39%
- СМИ: Иран наживается на нападении США и Израиля
- Минцифры предложило скидки при оплате картами «Мир»
- Шадаев подтвердил курс на снижение использования VPN в России
- Трамп пригрозил Ирану уничтожением острова Харк, электростанций и нефтяных скважин