СМИ: Улыбка Путина стала серьезным ударом по врагам РФ

Улыбка российского лидера Владимира Путина во время его слов о Североатлантическом альянсе стала серьезным ударом по врагам России, сообщает DikGAZETE.

Путин: Россия готова к продолжению вооруженной борьбы на Украине

Издание пишет, что Запад хочет, чтобы президент РФ считали слабым, трусливым и робким. Однако Путин «делает уверенные заявления и иногда многозначительно улыбается».

Ранее Путин заявил, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОПрезидент РФВладимир Путин

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