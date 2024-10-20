СМИ: Улыбка Путина стала серьезным ударом по врагам РФ
20 октября 202408:01
Улыбка российского лидера Владимира Путина во время его слов о Североатлантическом альянсе стала серьезным ударом по врагам России, сообщает DikGAZETE.
Издание пишет, что Запад хочет, чтобы президент РФ считали слабым, трусливым и робким. Однако Путин «делает уверенные заявления и иногда многозначительно улыбается».
Ранее Путин заявил, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доцент: Индексация пенсий может разогнать инфляцию
- СМИ: Улыбка Путина стала серьезным ударом по врагам РФ
- СМИ: В Атлантическом океане сформировался ураган «Оскар»
- Российские бойцы два месяца продержались в окружении ВСУ
- Трамп: Харрис будет «уволена» сразу после выборов
- СМИ: Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных местах
- Михалков: Cпецоперация помогла спасти российские элиты
- СМИ: Байден может пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис
- СМИ: Москва может захватить Латвию и часть Литвы за 10 дней
- В Великобритании выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru