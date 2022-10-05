СМИ: Украина ввела санкции против российских бизнесменов и украинских певиц

По данным украинского издания, в «чёрный» список попали семья президента РФ Владимира Путина, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и другие ключевые российские политики.

Также одобрены санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, бизнесменов Евгения Пригожина, Олега Дерипаски, Михаила Фридмана, Петра Авена, Романа Абрамовича.

Кроме того, в санкционный список внесли украинского политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко, экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича, экс-депутата Рады Илью Киву, украинских певиц Таисию Повалий, Ани Лорак, Анну Седокову и Регину Тодоренко.

Ранее США ввели новый пакет антироссийских санкций, в который попали члены семей министра обороны Сергея Шойгу, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».