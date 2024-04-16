СМИ: Украина сорвала соглашение по безопасности в Черном море
Украина отказалась от соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Россией, переговоры по которому в течение двух месяцев вела Турция. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, стороны подтолкнула к переговорам ООН, Турция выступала посредником. В Киеве согласились, что Анкара объявит о заключении соглашения 30 марта, однако в последний момент украинская сторона отказалась от этого по неизвестным причинам.
В проекте соглашения стороны обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам, не наносить удары по ним и не обыскивать, если корабли не имели задекларированного военного груза.
В феврале генсек ООН Антониу Гутерреш направил письма президенту РФ Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, украинскому президенту Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасности судоходства в Черном море, напоминает RT. Как отмечали в организации, со всеми сторонами ведут переговоры для продолжения торговли и поставок продовольствия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru