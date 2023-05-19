СМИ: Украина потребовала больше льгот в рамках зерновой сделки

Украинские власти готовы допустить транспортировку российского аммиака трубопроводом через свою территорию, при условии расширения прав Киева в рамках зерновой сделки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.

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По мнению украинской стороны, если сделка расширяется за счет транспортировки аммиака, то страна должна получить за это какие-то преференции, будь то увеличение номенклатуры продукции, поставляемой через черноморские порты или увеличение числа самих портов.

«Тогда это могло бы служить интересам нашей страны», — процитировало агентство слова неназванного источника в правительстве Украины.

Ранее зерновую сделку продлили до 17 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: marinetraffic.com
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