СМИ: Украина потребовала больше льгот в рамках зерновой сделки
Украинские власти готовы допустить транспортировку российского аммиака трубопроводом через свою территорию, при условии расширения прав Киева в рамках зерновой сделки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.
По мнению украинской стороны, если сделка расширяется за счет транспортировки аммиака, то страна должна получить за это какие-то преференции, будь то увеличение номенклатуры продукции, поставляемой через черноморские порты или увеличение числа самих портов.
«Тогда это могло бы служить интересам нашей страны», — процитировало агентство слова неназванного источника в правительстве Украины.
Ранее зерновую сделку продлили до 17 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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